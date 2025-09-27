Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Şahatayi Şahin, el bileğinin sık kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ve ilerlemesi halinde el fonksiyon kaybına yol açabilen Karpal Tünel Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskiden daha çok marangoz, kasap, demirci ve el işi yapanlarda görülen bu hastalığın, günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla ofis çalışanlarının baş belası haline geldiğini belirten Dr. Şahin, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte masa başı çalışanlarda ve akıllı telefon kullanan gençlerde Karpal Tünel Sendromu daha sık görülmeye başlandı” dedi.

Araştırmalara göre Türkiye’de günlük ortalama 10 saat bilgisayar ve telefon kullanımının ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini hatırlatan Dr. Şahin, “Median sinirin el bileğinde bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşma ve güçsüzlük ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe bu şikâyetler gece uykudan uyandıracak kadar şiddetlenebiliyor” diye konuştu.

Dr. Şahin, özellikle hamur yoğurmak, el işi yapmak, çamaşır yıkamak ya da bilgisayar tuşlarına sürekli basmak gibi bileği zorlayan işlerde riskin arttığını vurguladı. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü belirten Dr. Şahin, akıllı telefonların aşırı kullanımının da gençlerde bu rahatsızlığı tetiklediğini söyledi.

Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda geri dönüşsüz el fonksiyon kaybına yol açabileceğini dile getiren Dr. Şahin, “Tanı için EMG testi yapılması gerekir. Erken evrede teşhis edilemeyen durumlarda testin belirli aralıklarla tekrarlanması önemlidir. Tedavi edilmeyen vakalar kalıcı hasar bırakabilirken, ameliyat sonrası hastalar 10 gün ile 3 hafta içinde normal hayatlarına dönebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Karpal Tünel tedavi edilmezse geri dönüşsüz el fonksiyon kaybına neden olur

Karpal Tünel hastalığının bulunduğu evreye göre farklı tedavi seçimlerinin olduğunu fakat tedavi edilmezse geri dönüşsüz el fonksiyon kayıplarına yol açabileceğine değinen Opr. Dr. ŞAHİN "Hastalığın tedavi edilmeden önce hangi evrede olduğunun anlaşılması gerekir. Bunun için yapılması gereken EMG testidir. Bu test ile hastalık yüzde 90 olarak teşhis edilmektedir. Çok erken evre hastalıklarda EMG ile tespit bazen yapılamayabilir. Bu durumda eğer hastalıktan şüpheleniyorsa 1-6 ay arasında testin tekrarlanması tanının konmasına yardımcı olur. Hastalar ameliyat sonrası 10 gün ile 3 hafta arasında normal hayatlarına dönebilirler. Hastalığın tam iyileşmesi sinirdeki harabiyet miktarına bağlı olarak 6 ay – 2 yıl arasındadır” açıklamasında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ