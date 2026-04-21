Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim toplantısında, organ bağışı ve donör bakım hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Hastanede gerçekleştirilen programda Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi birim sorumlusu Ayşe Tuğba Tecirli, Türkiye’nin organ bağışındaki mevcut durumu ve donör bakım süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Toplantıya ayrıca İl Sağlık Müdür Vekili İhsan Demirbaş ile Hastane Başhekimi Muhammed Gömeç de katıldı. Programda; beyin ölümü tanısı, organ bağışı süreci ve donör bakım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, hastanenin mevcut hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

