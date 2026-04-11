Çorum Özel Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Durmuş, çocuklarda sıkça karşılaşılan şaşılık hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki gözün aynı noktaya paralel şekilde bakmasının normal olduğunu belirten Durmuş, bu paralelliğin bozulmasıyla şaşılığın ortaya çıktığını ifade etti.

Şaşılığın genetik ve doğumsal nedenlerle oluşabildiği gibi, çoğu zaman doğumdan sonra geliştiğini belirten Durmuş, “Tedavide geç kalındığında şaşılık kalıcı hale gelebilir” dedi.

Şaşılığın oluşumunda genetik faktörlerin önemli rol oynadığını vurgulayan Durmuş, hamilelik döneminde geçirilen hastalıklar, zor doğum, travmalar, yüksek ateşli hastalıklar ve havale öyküsünün riski artırdığını belirterek, özellikle yüksek hipermetropisi olan çocuklarda içe kayma eğiliminin sık görüldüğünü ifade etti.

Ailelerin bu durumu çoğu zaman fark edemediğine dikkat çeken Durmuş, uygun gözlük tedavisiyle kaymanın düzeltilebildiğini belirtti. İki göz arasındaki görme farkının da şaşılığa yol açabileceğini dile getiren Durmuş, bu durumun göz tembelliğine neden olabileceğini kaydetti.

Göz tembelliğinin erken çocukluk döneminde ortaya çıktığını ifade eden Durmuş, “Bir gözün görmesi normal gelişirken, diğer gözün bulanık görmesi durumunda beyin o görüntüyü yok sayar. Bu da zamanla o gözün tembelleşmesine yol açar” dedi.

Tedavide erken müdahalenin kritik olduğuna dikkat çeken Durmuş, özellikle üç yaş öncesinde tedaviye başlanması gerektiğini belirtti. 14 yaşından sonra tedavinin büyük ölçüde etkisiz kaldığını ifade eden Durmuş, ileri yaşlarda görme oranının ciddi şekilde düşebileceğini söyledi.

Şaşılık tedavisinde ilk aşamanın gözlük olduğunu belirten Durmuş, kırma kusurlarının düzeltilmesinin ardından kapama tedavisine geçildiğini anlattı. Kapama tedavisinde sağlam gözün kapatılarak zayıf gözün çalıştırıldığını ifade eden Durmuş, bazı durumlarda ilaç ve damla tedavilerinin de uygulandığını kaydetti.

Tüm tedavi yöntemlerine rağmen düzelme sağlanamayan hastalarda cerrahinin gündeme geldiğini belirten Durmuş, ameliyatın hastaya özel planlandığını söyleyerek, doğuştan içe kayması olan çocuklarda ameliyatın genellikle 4-5 yaşından önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Durmuş, şaşılık tedavisinde en önemli unsurun düzenli takip olduğunu belirterek, “Kontrollerin aksatılması ciddi görme kayıplarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK