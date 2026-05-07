Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığa karşı erken tanı ve bilinçli toplum yaklaşımının önemine dikkat çekti.

Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, talasemi hastalığına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Afacan, bu özel günün erken tanının önemini hatırlatmak ve toplumda bilinç oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Talaseminin kalıtsal bir kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Afacan, hastalıkla mücadelede düzenli sağlık kontrolleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve bilinçli toplum yaklaşımının temel rol oynadığını ifade ederek, özellikle evlilik öncesi tarama programları ile genetik danışmanlık hizmetlerinin hastalığın önlenmesinde hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Eczacıların hastaların tedavi süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Afacan, ilaç tedavisine uyumun sağlanması ve hastaların yaşam kalitesinin artırılması noktasında aktif rol aldıklarını söyledi.

Toplum sağlığının korunması adına farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurgulayan Afacan, talasemi ile mücadele eden bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Afacan, Dünya Talasemi Günü’nün toplumda sağlık bilincinin artmasına katkı sağlamasını temenni ederek, tüm hastalara sağlıklı bir yaşam diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR