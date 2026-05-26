Bu kapsamda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, İskilip Devlet Hastanesi, Boğazkale Devlet Hastanesi ve Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde kapsamlı inceleme ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde; poliklinik hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, laboratuvar ve görüntüleme süreçleri başta olmak üzere sağlık hizmet sunumunun tüm aşamaları çok yönlü olarak değerlendirildi. Bunun yanı sıra hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları, enfeksiyon kontrol önlemleri, tıbbi kayıt ve veri yönetim süreçleri ile hasta memnuniyetine yönelik faaliyetler detaylı şekilde incelendi.

Değerlendirmeler kapsamında sağlık tesislerinin fiziki altyapıları, hizmete erişilebilirlik düzeyi, kalite yönetim uygulamaları ve hizmet etkinliği yerinde analiz edilerek mevcut durum tespiti gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin niteliğini daha ileriye taşımaya yönelik geliştirme alanları belirlenirken, ilgili yöneticiler ve sağlık çalışanlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak iyileştirme süreçlerine katkı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada: “Vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin güvenli, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi, sağlık tesislerimizde kalite kültürünün güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme anlayışının kurumsal yapıda daha da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sunan, süreç boyunca özveriyle görev yapan tüm hastane yöneticilerimize, sağlık çalışanlarımıza ve değerlendirme ekiplerimize teşekkür ederiz” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR