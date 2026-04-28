Sağlıklı bir hasta-çalışan ilişkisinde en önemli etkenin doğru iletişim kurulması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, empati, saygı, hoşgörüye dayalı iletişimle daha iyi ve daha çabuk hizmet gerçekleşebileceğini kaydetti.

“Vatandaşlarımız, hasta haklarını doğru bir şekilde bilmeli aynı zamanda sorumluluklarının da farkına varmalıdır” diyen Başhekim Bilgili açıklamasında şunları kaydetti; “Sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız hak, sorumluluk ve görevlerini yerine getirdiği ve ilişkilerde karşılıklı saygı devam ettiği takdirde üzücü haberlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Bir toplumsal sorun olan, sağlık çalışanına yönelik şiddet ancak kararlı bir devlet politikası uygulanmasıyla, vatandaş ve sağlık çalışanı el ele vererek sona erdirilebilir.

“SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİN YASAL BOYUTU DA VAR”

Sağlık çalışanına uygulanan şiddet, tehdit ve hakarete karşı hukuksal hak arama yöntemleri uygulamaya konmuştur. Bundan sonra şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için savcılık, suçu öğrenmesiyle beraber herhangi bir şikâyete gerek kalmaksızın soruşturma işlemlerini de başlatacaktır.

İnsana karşı saygının, hoşgörünün, dayanışmanın, paylaşma gibi değerlerin güvenli bir yaşamın temel taşları olduğunu unutmamak gerekir. Yaşamın temelini korumak için her türlü olumsuz çalışma koşullarına rağmen, gece gündüz demeden özveriyle hizmet vermeye çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza sahip çıkılması gerekmektedir.”

