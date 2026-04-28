Türkiye’de Alevilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” için geri sayım başladı. 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek kongre, Alevilik üzerine çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, inanç önderlerini ve kültür temsilcilerini Çorum’da bir araya getirecek.

Aleviliğin tarihsel kökleri, ritüelleri, sözlü kültürü ve toplumsal yapısıyla özgün bir inanç ve kültür dünyasını temsil ettiğine dikkat çekilen kongrede; modern dönemde yaşanan göç, kentleşme ve diaspora süreçlerinin Alevi kimliği üzerindeki etkileri çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınacak.

Kongre, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından, Çorum Alevi Kültür Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek. Etkinlik, yalnızca akademik bir platform olmanın ötesinde, saha ile doğrudan temas kurulabilecek bir buluşma zemini sunacak.

“ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK”

Kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nail Elhan, organizasyonun hem akademik dünyada hem de kamuoyunda önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti. Elhan, Aleviliğin yalnızca bir inanç alanı olarak değil; kimlik, hafıza ve toplumsal ilişkiler bağlamında çok katmanlı bir olgu olduğunu vurguladı.

Kongrenin disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacağını ifade eden Elhan, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji ve ilahiyat gibi farklı alanlardan araştırmacıların bir araya geleceğini söyledi. Elhan ayrıca, kongrenin uluslararası niteliği sayesinde Alevilik çalışmalarının küresel akademik literatürde daha görünür hale geleceğini kaydetti.



AKADEMİ İLE SAHA BULUŞACAK

Kongrenin Çorum’da düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Nail Elhan, yerel Alevi kurumlarının katkısıyla organizasyonun daha kapsayıcı ve sahici bir nitelik kazandığını kaydetti. Elhan, şenlik kapsamında yapılacak kültürel etkinlikler, cemler ve sanatçı katılımları sayesinde akademisyenler için doğrudan gözlem imkânı da sağlanacağını belirtti.

“TÜM CANLARI BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Alevi Kültür Festivali’ne tüm vatandaşları davet ederek, Rıza Şehri açılışı ile Pir Sultan Abdal ve Kadıncık Ana heykellerinin de açılacağını duyurdu.

Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Veysel Dinler de bu organizasyonun Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, akademi dünyasının Çorum’daki Alevilik pratiğiyle buluşacağını söyledi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ise, “Barışın ve kardeşliğin kenti Çorum’da, yaşayan Aleviliği akademiyle aynı mekânda buluşturmak istiyoruz” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

Kongre ve şenlik, Alevilik çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedeflerken; akademi ile toplum arasında çift yönlü bir etkileşim zemini oluşturmayı amaçlıyor.