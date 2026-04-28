Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi, sendikal mücadelenin en önemli sac ayaklarından biri olan kadın teşkilatlanmasına yönelik anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çorum’da düzenlenen programa katılım ve ilgi yoğun oldu.

GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE KATILIM

Programa; Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Diyanet-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan Yıldırım ve Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkan Yardımcıları katılarak Çorumlu sendika üyeleriyle bir araya geldi.

“KADIN EMEKÇİLERİMİZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Fatih Okumuş, kadın komisyonlarının sendikal hareketteki stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanımız Sn. Sıdıka Aydın, Diyanet-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanımız Sn. Nurhan Yıldırım ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla Kadın Komisyonu Buluşmamızı büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Kadın üyelerimizin kararlılığı ve azmi, sendikal mücadelemizi her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır.”

Buluşma, teşkilat içi istişarelerin yapılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK