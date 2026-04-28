Geçtiğimiz Mart ayının ilk yarısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanan “özelleştirme” kapsamındaki 55 taşınmaz arasında Çorum’un eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin de yer alması büyük tepkilere yolaçmış, Bahabey Caddesi’ndeki, bölgenin tek nefes alan ağaçlık alanının betonlaştırılmasına 7’den 70’e tüm Çorumlular karşı çıkmıştı.

Neyse ki, hemen ertesi gün, Çorum’un partili iki milletvekili; Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya adına da açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, bu yerin özelleştirme listesine “sehven” alındığını belirterek, buraya, daha önce alınan karar doğrultusunda 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması için gereken girişimleri yapacaklarını söylemişti.

İl Başkanı Alar’ın bu açıklaması kamuoyunda yükselen öfkeyi yatıştırmış, siyasiler, bölge sakinleri ve tüm Çorumlular iyimser bir beklenti içine girmişti. Zira, böyle bir sağlık tesisi, hem Çorum’un mutlak ihtiyacı idi, hem de, bu projeyle çamların tamamının kesilmesi önlenecek, yeşilin en azından önemlice bir kısmı korunabilecekti.

O günden bu yana Çorumlular, bu yerin özelleştirme kapsamı dışına çıkarıldığına ilişkin net ve somut açıklamayı bekliyor. En başta, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bu birimin 30 yatakla sınırlı oluşu nedeniyle, Çorum halkı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alamıyor. Diğer yandan da, etkili girişimlerle özelleştirmenin önüne geçilmediği takdirde, bu değerli yerin oldu-bittiye getirilerek ranta kurban edilebileceği endişesi yaşanıyor.