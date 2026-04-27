Vali Ali Çalgan ile birlikte ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti ve MHP İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti ve MHP Teşkilat yöneticileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Geçmişte ilimizde de görev yapan Bakan Mustafa Çiftçi ile yapılan görüşmede, Çorum’un devam eden yatırımları ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahlatcı, Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz birliğiyle Çorum’un taleplerini Ankara’da en üst düzeyde takip ettiklerini vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı, “AK Parti teşkilatımız ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP heyetiyle birlikte, şehrimizde görev yaptığı süre boyunca hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen değerli Bakanımız Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza yeni görevinin hayırlı olması temennilerimizi ileterek, her zaman ve her koşulda güçlü bir şekilde yanında olduğumuzu belirttik” dedi.



“KALBİ ÇORUM İLE ATIYOR”

Bakan Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a olan özel ilgisinin şehir için büyük bir şans olduğunu ifade eden Ahlatcı, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi: “Sayın Bakanımız, Çorum’a olan derin sevgisini ve bağlılığını bir kez daha ifade ederek; şehrimizin projelerini, yatırımlarını ve hemşehrilerimizin taleplerini bizzat takip edeceğinin sözünü verdi. Kendisinin 'Her zaman Çorum’un yanındayım' mesajı, bizler için büyük bir güç kaynağıdır”

Ziyaretin sadece bir kutlama ziyareti olmadığı, aynı zamanda şehrin geleceğine dair bir strateji toplantısı niteliğinde olduğunu anlatan Ahlatcı, “Vefa ve gönül birliğiyle, Ankara’da Çorum’un gür sesi olmaya devam ediyoruz. Şehrimizi daha ileriye taşımak için el birliğiyle, tam uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Bakanımıza samimi kabulleri ve Çorum sevdamıza olan sarsılmaz desteği için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



VALİ ÇALGAN

BAŞARI DİLEDİ

Çorum Valisi Ali Çalgan da yaptığı açıklamada ziyarette, ilimizdeki İçişleri Bakanlığı hizmet binaları ve personel ihtiyaçları başta olmak üzere kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için Bakan Çiftçi’den destek talep edildiğini vurgulayarak: gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek yeni görevinde üstün başarılar diledi.

Belediye Başkanı Aşgın da ziyaretle ilgili paylaşımında: “ Uzun yıllar Çorum'umuzda görev yapmış ve gönüllere girmiş, şehrimizde herkesin yakından tanıdığı ve şehrimizi çok iyi tanıyan, şehrimizi bir görev yeri değil gönül yeri olarak gören çok kıymetli Bakanı'mız’a Çorum heyeti olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bakanımıza her zamanki misafirperverlik, samimi sohbet ve destekleri için şükranlarımı sunuyor; görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum” görüşüne yer verdi.