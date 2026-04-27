Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 66 kilometrelik "Çorum-Merzifon Demiryolu Altyapı İnşaatı" ihalesinin tekliflerini topladı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, yaklaşık maliyeti 72 milyar 151 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 16 firma teklif sundu.

İhalede 47 milyar 824 milyon lira olarak hesaplanan sınır değere göre en uygun teklifin sahibi 47 milyar 929 milyon lira ile Ziver Petrol-Burakcan İnşaat-Ziver İnşaat iş ortaklığı oldu.

Bilindiği gibi, Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum etabında demiryolu inşaatı çok yoğun bir tempoda devam ediyor.

Projenin Havza-Samsun etabı ile ilgili teklifler ise bugün alınacak.