1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu düzen böyle gitmez, bu düzeni değiştirmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Geçinemiyoruz diyoruz, ‘sabredin’ diyorlar. Maaşlarımız eriyor diyoruz, ‘enflasyon düşüyor’ diyorlar. Çalışıyoruz ama yoksullaşıyoruz diyoruz, ‘büyüyoruz’ diyorlar. Emekliler geçinemiyoruz diyoruz, ‘bayram ikramiyesi veriyoruz’ diyorlar. Çiftçi üretemiyor diyoruz, ‘ithal ederiz’ diyorlar. Gençler geleceksiz diyoruz, ‘şükredin’ diyorlar. Kamu emekçisi eziliyor diyoruz, ‘tasarruf yapın’ diyorlar.

Bu ülkede gerçekler açık; çalışan değil rantiye korunuyor. Üreten değil, ithalatçı kazanıyor. Taleplerimiz net; insanca yaşamaya yetecek ücret, emeklilere insanca yaşam hakkı, çiftçiye destek, üretime güvence, güvenceli ve kadrolu çalışma, grev ve örgütlenme hakkı, vergide adalet” denildi.

1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu önünde toplanılacağının belirtildiği açıklamada, yürüyüşün ardından saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel miting düzenleneceği bildirildi.

Yurttaşlara 1 Mayıs bildirisinin de dağıtıldığı standa TÜRK-İŞ İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak da destek verdi.

