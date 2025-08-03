Yeşilay Çorum Şubesince özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, ekran bağımlılığına karşı farkındalık etkinliği yapıldı. Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın ve gençlik komisyonlarınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Deren Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde ekran bağımlılığı hakkında bilgi verildi.

Halk oyunları gösterisi ve çocuk oyunlarının oynandığı etkinlikte, çocukların ekrandan uzak durarak da eğlenceli vakit geçirebileceği anlatıldı. Kurum müdürü Cihan Taşdelen, Yeşilay'ın çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir etkinlik düzenlediğini belirterek, bağımlılıkla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ise gönlüne dokunmadık çocuk kalmayana dek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Bağımlılıkla topyekun mücadele etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.