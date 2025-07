Satı Morgül başkanlığındaki Sağlık Mil Sen yönetimi şu isimlerden oluştu; “Onur Duman, Mustafa Koçak, Tunahan Arıcı, Furkan Taştan, Bilal Bilgehan Baskın ve Yusuf Doğan.”

Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Sağlık Mil-Sen Genel Başkanı Mustafa Taç, Çorum’a geldi. İskele Park Kafe’de İl Teşkilatı ve sendika üyeleri ile bir araya gelen Taç, Çorum’daki sağlık sorunlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Toplantıya Sağlık Mil-Sen Genel Başkan Yardımcıları Fevzi Yıldırım, Osman Yılmaz, Erdinç Erel, Selahattin Mengül, Abdülkadir Bozan ve Çorum İl Teşkilatı katıldı.

“ÇORUM’A KATKI SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ PROJEYE DESTEK VERECEĞİZ”

Çorum’un sağlık alanındaki sorunlarıyla ilgili İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile bir görüşme yaptıklarını aktaran Genel Başkan Taç, Çorum’un sağlık alanındaki sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında takipçi olacaklarını ifade etti.

Çorum’da sağlık alanında personel yetersizliği, artan iş yükü, fiziki alt yapı eksiklikleri, özlük haklara ilişkin sorunlar, mobing vakaları, çalışma koşullarında yetersizlik, düzensiz ve fazla mesai saatleri gibi belli başlı sorunları olduğunu belirten Başkan Taç, sorunların çözülmesi noktasında siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin önemine dikkat çekerek; “Çorum’a katkı sağlayacak her türlü projeye destek vereceğiz.” dedi

“YETERLİ HEKİM VE CİHAZ OLMADIĞI İÇİN HASTALAR ANKARA’YA SEVK EDİLİYOR”

Çorum’da yeterli hekim olmaması, tıbbi cihazların yeterli bulunmaması nedeniyle hastaların Ankara’ya sevk edildiğini vurgulayan Genel Başkan Mustafa Taç; “Aynı zamanda 112 acil sağlık hizmetleri ambulanslarımız hasta sevkleri ile görevlendirildikleri süre içerisinde acil hastalara müdahalede aksaklıklara ve yetersizliğe sebep olduğu gibi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak, sağlık personeli yetersizliğinden, iş yükünün artması, düzensiz mesai, fazla mesai gibi çalışma saatleri aylık 2 katına ulaşmaktadır. Bu durum hizmet sunumu ve hizmet alımındaki kaliteyi düşürmektedir. Yetersizliklere bağlı olarak, özlük haklar yok sayılarak çalışanlarımızı mevcut görevleri üzerine ek görevler verilmesi, görevlendirmelerin liyakat ve ehliyet aranmaksızın, her işi herkes yapar anlayışı, hizmet sunumunu ve işleyişi sekteye uğratmaktadır. Ve ne yazık ki, hala varlığını sürdüren mobing ve şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. Bu sorunlar sadece biz çalışanların sorunu değil, hizmet sunan hizmet alanı etkilediği için, toplumun ortak sorunudur. Çünkü sizler iyi şartlarda çalışmadığınız sürece halk da kaliteli hizmet alamaz. Bu nedenle, mücadelemiz yalnızca sendikal bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Biz bu davayı masa başında değil, sahada yürütüyoruz. Sizlerle yan yanayız. Taleplerinizi dinliyor, raporluyor, yetkili makamlara iletiyor ve çözüm için ısrarla takip ediyoruz” dedi.

“TEMENNİMİZ MEMURUN GEÇMİŞ KAYIPLARININ TELAFİ EDİLMESİ”

Konuşmasında Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Taç; “Bildiğimiz üzere kamu çalışanlarının, 2 yılda bir özlük ve mali haklarında iyileştirme yapılmak üzere; Ağustos 2025 itibari ile toplu sözleşme süreci başlayacaktır. Temennimiz kamu çalışanlarının geçmişteki kayıplarının telafi edilmesi, gelecek günler için refaha kavuşmasını sağlayacak tekliflerin sunulması ve kazanımların alınması ile sonuçlanmasıdır” şeklinde konuştu

“MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMELİ”

Sağlık Mıl-Sen olarak, taleplerini de açıklayan Mustafa Taç, şunları söyledi; “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza yaraşır, yoksulluk sınırı üstünde maaş zammı ve farklı ücretler adı altında aldıkları, ödemelerin tek kalem maaş olarak, emekliliğe yansıyacak şekilde sonuçlanması. Eşel mobil sisteme geçilerek, enflasyon farkının aylık olarak çalışanlarımıza verilmesi. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmelidir. Kademeli olarak uygulanan gelir vergisinin yıl sonun da verilen bütün zamları yok etmesi, çalışanlarımızı mağdur etmektedir.2008 öncesi ve sonrası 5110 sayılı kanun gereği emeklilik aylık bağlama oranlarının revize edilmesi, 2008 öncesi 5434 sayılı kanunda değişikliğe gidilerek 2008 sonrası 5110 sayılı kanunla, emekli aylık bağlama oranları düşürüldü. Bugün emeklilerimiz, 5110 sayılı kanunun mağdurudur. 5110 sayılı kanun acilen revize edilmelidir. Aile, eş ve çocuk yardımı günümüz şartlarına göre güncellenmelidir. Aile yılı, Aile yapısının korunması, nüfus artışının desteklenmesi için yapılan çalışmalara istinaden kamu çalışanlarının, Aile, eş ve çocuk yardımı artırılmalıdır. 3600 ek gösterge, 1'in 4'üne inen tüm kamu çalışanlarına verilmelidir. Banka promosyonları yıllık yapılmalı ve bir maaş tutarında olmalıdır. Mobbing ve şiddeti sonlandıracak yaptırımların getirilmesi ve eğitimler yapılarak toplu sözleşmede hüküm altına alınmalıdır. Memurlara bayram ikramiyesi verilmelidir. Kreş, bakım evleri ve misafirhaneler hızlı bir şekilde açılarak, kamu çalışanlarının hizmetine sunulmalıdır. Mülakatlar kaldırılmalıdır. 663 sayılı KHK ile sözleşmeli yöneticisi atama kriterleri değişmeli, liyakat esas alınmalıdır. Atama tayin ve yer değiştirmelerin, adil, şeffaf sürdürülebilir bir şekilde yapılmalıdır. Bakanlık bünyesinde becayiş birimi kurularak, taleplerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, geçici görevlendirilmelere son verilmesi, Bakanlıklar tarafından PDC'ye ve ihtiyaca yönelik alımların bir an önce yapılması. Giyecek yardımlarının günümüz şartlarına göre düzenlenerek artırılması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı kullandığı üniforma," özel kıyafet" olarak kabul edilmelidir. Güncel rakamlar üzerinden giyim yardımı çalışanlarımıza verilmelidir. Gece ve hafta sonu çalışanlarımızın nöbet ücretleri %200 artırılmalıdır.”