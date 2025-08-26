Ziyaret kapsamında hastane birimleri gezilerek sunulan hizmetler hakkında yöneticilerden bilgi alındı. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelle yapılan görüşmelerde ise çalışma koşulları, karşılaşılan zorluklar ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Sağlık çalışanlarının özverili çabalarına teşekkür edilen ziyarette, vatandaş odaklı, hızlı ve etkin sağlık hizmetlerinin sunulmasının önemi vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerde, “Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenle ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, Alaca’da sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Muhabir: Haber Merkezi