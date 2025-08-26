Etkinliğe katılan 90 kadın, hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirirken belediye tarafından çeşitli ikramlar da sunuldu. Katılımcıların geziye ilişkin olumlu geri dönüşleri, memnuniyetle karşılandı.

Başkan Hamit Dereli yaptığı açıklamada, kültür gezilerinin seçim döneminde verilen sözlerin bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İlçemizde yaşayan kadınlarımız için ilk kez düzenlediğimiz bu kültür gezisi, seçim öncesinde hemşehrilerimize sunduğumuz bir vaadin hayata geçirilmiş hâlidir. Yoğun katılım bizleri gururlandırdı. Safranbolu – Amasra güzergâhında kadınlarımıza unutulmaz bir hafta sonu yaşattık. Katılımcılarımızın memnuniyet dolu geri dönüşleri bizleri mutlu etti.

Kargı her şeyin en iyisini hak ediyor. Kültür gezilerimiz yalnızca kadınlarımızla sınırlı kalmayacak; erkeklerimiz ve tüm hemşehrilerimiz için de devam edecek. Ne söz verdiysek yapacağız, asla yerine getirilmeyecek vaatlerde bulunmayacağız.”

Kargı Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi