Çorum'un Alaca ilçesinde kepçe operatörünün kanal çalışması yaparken bulduğu, üzerinde haç ve yazıların bulunduğu, tarihi değeri olduğu düşünülen mezar taşı koruma altına alındı.

İl Özel İdaresi’nde görevli kepçe operatörü, Akören köyünde kanal çalışması yaptığı sırada, yüzeyin yaklaşık bir metre altında, kaya parçası olduğunu düşündüğü kütle ile karşılaştı.

Topraktan çıkardığı kütlenin üzerinde haç ve harflerin olduğunu gören operatör, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve müze görevlileri sevk edildi.

İlk incelemede mezar taşı olduğu ve tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş müze görevlilerince koruma altına alındı.

Muhabir: AA AJANS