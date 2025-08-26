Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ortaköy sosyoekonomik gelişim ve yatırım alanında ilçeler arasında birinci oldu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilk günkü hizmet aşkıyla çalıştıklarını belirterek, “Çok şükür çalışmalarımızın karşılığını aldık. TÜİK verilerine göre ilçemiz, yatırım alma ve yatırımları sahaya yansıtma noktasında 108 puanla birinci sırada yer aldı” dedi.

Başkan İsbir, “Her şey Ortaköy için. Durmak yok, yola devam” ifadeleriyle tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ