YEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ilde yıl boyunca sahnelenmesi planlanan ve ilk olarak Atakum'da sahnelenen oyunu 1100 ilkokul öğrencisi izledi.

Oyunda enerji tasarrufu, elektriğin günlük yaşamda doğru kullanımı ve israfın önlenmesi gibi konular, çocukların anlayabileceği dil ve eğlenceli anlatımla ele alındı.

Gösteriyi izleyen çocuklara, enerji tasarrufu mesajlarını içeren hediye hikaye kitapları verilerek, sahnede kazanılan farkındalığın okul ve ev ortamında devam etmesi hedeflendi.

Oyunu izleyen Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, etkinliğin öğrencilerin küçük yaşta enerji verimliliği ve tasarruf konusunda bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

YEDAŞ Şebeke Yönetim Müdürü Barış Demir ise enerji verimliliğinin geleceğin en önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Elektriği güvenli ve kesintisiz ulaştırmanın yanı sıra toplumda bilinç oluşturmayı da görev kabul ediyoruz. Son 4 yıldır çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahneliyoruz. Çünkü kalıcı değişimin erken yaşta kazanılan farkındalıkla mümkün olduğuna inanıyoruz. Enerji Takımı tiyatro oyunu yıl boyunca Samsun, Sinop, Amasya, Çorum ve Ordu'da on binlerce öğrenciyle buluşacak." dedi.

Muhabir: Anadolu Ajansı