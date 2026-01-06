Çorum’da soğuk havalarla birlikte hastalıklarda da artış oldu. Hasta olan vatandaşlar ise soluğu acilde aldı.

ACİLLERDEKİ YOĞUNLUK ZOR ANLAR YAŞATTI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline vatandaşlar, en çok ateş, öksürük, eklem ve baş ağrıları şikayetiyle başvururken özellikle çocuklarda kusma ve bulantı şikayeti görülüyor.

Ayakta durmakta zorlanan vatandaşlar, yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra beklerken zor anlar yaşıyor.

“ÇOCUKLAR SAĞDA SOLDA KUSUYOR”

Çocuğunu hastane aciline getiren bir baba çocuğunun 40 derece ateşle sırada beklemek zorunda olduğunu ve önünde 80 kişi olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Sarı ve yeşil alanda 300 kişiye yakın hasta olduğunu dile getiren vatandaş, “Herkes perişan. Çocuklar sağda solda kusuyor. Bunun bir çözümü olmalı” diyerek acildeki yoğunluk için çözüm istedi.