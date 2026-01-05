Kayseri’de görev yapan Çorumlu doktor Tuna Sedef, babasını ziyaret etmek için 9 yaşındaki oğlu ile birlikte terminale geldi. Valizlerini almaya çalıştıkları sırada küçük çocuk, yüzeyi tamamen buzla kaplanmış ve içerisinde su bulunan süs havuzuna düştü.

Durumu fark eden dedesi tarafından sudan çıkarılan çocuk boğulma tehlikesi yaşarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Anne Tuna Sedef, Çorum Belediyesi Şikayet hattına ulaşarak süs havuzuyla ilgili neden hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını sordu.

Şikayetine verilen cevapta süs havuzunun motorlarının donmaması için havuzun dolu bırakıldığını ve bu konuda kendisinden anlayış beklediklerini aktaran Sedef, açıklamaya tepki gösterdi. Hiçbir koruyucu önlemi bulunmayan ve üzeri buzla kaplanan havuzun, motorların korunması gerekçesiyle bu şekilde bırakılmasını sert bir dille eleştiren Sedef, “Motorlar kadar insan hayatı düşünülmemiş” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın basit bir kaza olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Sedef, benzer olayların yaşanmaması için belediye yetkililerini bir an önce gerekli önlemleri almaya çağırdı.