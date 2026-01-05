Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ATV tutkunları ilçede 90 kilo metrekarelik alanda yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktı.

Çorum'a gönüllü olarak kurulan ve ATV tutkunlarını bir araya getiren Oğuzlar ATV offroad grubu üyeleri sosyal farkındalık projeleriyle de dikkat çekiyor. 22 kişiden oluşan grup üyeleri yaban hayvanlarını da unutmadı. Çetin kış şartlarında hayatta kalmak için mücadele eden yaban hayvanları için Kızıltepe, Kuyucak, Şaphane, Dedeler, Beşçam Mevkisine çıkan üyeler, ekmek ve yiyecekleri en uzak noktalara bıraktı.

Grup Başkanı Burhan Bektaş, Grup Yardımcısı Uğur Kurtçu ve Çorum’dan genç gezgin Ahmet Açaryazı’nın da katıldığı etkinlikte çevre temizliği de yapıldı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ