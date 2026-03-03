İftar programına Çorum Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç, Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral ve GAMER Müdürü Ali Atay da katıldı.

Düzenlenen programda, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekildi. Vali Ali Çalgan, acil durum anlarında gösterilen soğukkanlılık, hızlı müdahale ve güçlü koordinasyonun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, insan hayatına doğrudan dokunan bu görevin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Tüm personele emek ve gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Çalgan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Program sonunda Çalgan, 112 çalışanlarının Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ