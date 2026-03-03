Pansiyonda ailelerinden ayrı kalan öğrencilere aile ortamı oluşturulduğu iftar öğrencilere farklı bir anı yaşattı. İftar öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu kısa bir karşılama konuşması yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Lütfi Fındıkçı, Okul Müdürü Hikmet Dikimen, okul idarecileri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu iftarda Kaymakam Tokur çifti öğrencilerin masalarını ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi.

İftar sonrası Tokur çifti öğrencilerle birebir sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Serkan Tokur öğrencilere gelecekleri adına eğitim öğretim hayatları için birtakım nasihatlerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu Kaymakam Serkan Tokur ve Gizem Tokur’a ailelerinden uzakta olan öğrencilere aile ortamı oluşturdukları ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR