Çorum’un tanınmış simalarından, Çiftçi Malları Koruma Meclisi önceki Başkanı Vecdi Burhan’ın annesi Şaziye Burhan (97) hayatını kaybetti.

Merhum Veyis Burhan’ın eşi, Vecdi ve Nusret Burhan ile Meral Burhan Sezikli’nin anneleri, Nuri Sezikli’nin kayınvalidesi olan Şaziye Burhan’ın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.