Çorum Eğitim-Sen önceki dönem Şube Başkanı ve yazar Ali Ekber Beyaz, 18. Çukurova Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Beyaz, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Türkiye Yazarlar Sendikası standında kitaplarını imzalayacak. Deneme, şiir ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Beyaz, fuar süresince okurlarıyla birebir sohbet etme imkânı da bulacak.

Ali Ekber Beyaz’ın imza gününde “Ekmek Kokusu”, “Hasreti Vardı”, “Sürgünden Filiz’e”, “Sarı Kantaron” ve “Susar Güneşin Çocukları” eserleri edebiyatseverlerle buluşacak.

Muhabir: Haber Merkezi