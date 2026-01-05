Çorum’da kar yağışının etkisini gösterdiği ilk günde Çorum Kızılay ekipleri sahaya indi. Soğuk havanın kendini hissettirdiği sabahın erken saatlerinde Ulucami’de sabah namazında Filistin için dua etmek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik cemaate sıcak süt ikramı yapıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, bu kez Çorum Saat Kulesi önünde vatandaşlarla buluştu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen şehir merkezinde bulunan vatandaşlara sıcak süt ve çay ikramında bulunuldu. Yapılan ikramlar, soğuk havada vatandaşlara moral olurken, Kızılay’ın her koşulda toplumun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çorum Kızılay yetkilileri, kış şartlarının zorlaştığı bu günlerde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmayı amaçladıklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK