Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını kınayarak, asıl amacın uyuşturucu ile mücadele değil, ülkenin petrolü ve doğal kaynakları olduğunu söyledi.

EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, saldırıyı sert bir dille kınadı.

ABD’nin saldırgan politikalarını 2026 yılında da sürdürdüğünü ifade eden Özünel, uzun süredir Venezuela’yı uyuşturucu trafiğinden sorumlu tutarak Karayipler’e askeri yığınak yapıldığını, Venezuela’ya ait ticaret gemilerinin batırıldığını hatırlattı. Özünel, “Bu emperyalist ülkenin başlıca amacı uyuşturucu ticaretini engellemek değil, Venezuela’nın petrolünü ve doğal kaynaklarını ele geçirmektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı üzerinde nüfuz kurmak istediğini, Danimarka’nın egemenliğindeki Grönland’ın nadir metallerine göz diktiğini ve Kanada’yı tehdit ettiğini anımsatan Özünel, Amerika kıtasının ABD emperyalizminin başlıca hedeflerinden biri haline getirildiğini söyledi.

Trump’ın geçtiğimiz ay açıkladığı güvenlik stratejisinde ABD’nin öncelikli hedefinin kıtadaki hegemonyasını güçlendirmek olduğunun açıkça ifade edildiğini belirten Özünel, Venezuela’ya yönelik saldırının aynı zamanda Çin’in Latin Amerika’daki artan etkisine karşı atılmış bir adım olduğunu savundu.

ABD’nin Çin ile doğrudan bir cephe çatışmasını göze alamadığını, bu nedenle zayıf halkalar üzerinden ilerlediğini ifade eden Özünel, “ABD emperyalizmi Ortadoğu, Asya ve Afrika’da tetiklediği çatışmalarla dünyayı yeniden sömürgeleştirmeye çalışıyor. Bunun bedelini ise dünya işçi sınıfı ve halklar ödüyor” diye konuştu.

“EMPERYALİZM DÜNYA HALKLARININ BAŞ BELASIDIR”

Venezuela’nın sanıldığı kadar uzak bir ülke olmadığını vurgulayan Özünel, ABD’nin küresel hâkimiyet hedeflerinin tüm dünyayı etkilediğini söyledi. “Emperyalizm dünya halklarının baş belasıdır” diyen Özünel, geçmişte Vietnam halkının mücadelesinin bu saldırgan gücün geriletilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Venezuela’ya yapılan saldırının Türkiye işçi sınıfına ve emekçilerine de yapılmış bir saldırı olduğunu savunan Özünel, ABD’ye verilecek her türlü lojistik ve siyasi desteğin bu saldırının parçası olacağını dile getirdi.

Açıklamasında çağrıda bulunan Özünel, Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılması, NATO’dan çıkılması ve Türkiye’nin askeri bir üs olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Başta Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkları olmak üzere, tüm dünyada sömürülenleri ABD barbarlığına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.