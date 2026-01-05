Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 1–7 Ocak Tüberküloz Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, veremin erken tanı ve düzenli tedaviyle tamamen iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu vurguladı.

Tüberkülozun (verem), Mycobacterium Tuberculosis adlı bakteri tarafından oluşturulan ve özellikle solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirten Afacan, hastalığın erken tanı ile tamamen tedavi edilebildiğine dikkat çekti. Afacan, günümüzde hâlâ önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden tüberkülozun, zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve toplum içinde yayılım riski taşıdığını ifade etti.

Uzun süren öksürük, balgam, gece terlemesi, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Afacan, bu şikâyetleri yaşayan kişilerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Erken tanı, düzenli tedavi ve tedaviye uyumun hem bireyin sağlığı hem de toplumun korunması açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Afacan, “Tüberküloz Haftası vesilesiyle, hastalıkla mücadelede farkındalığın artırılmasını, doğru bilginin yaygınlaştırılmasını ve toplum sağlığının korunmasına yönelik ortak sorumluluğun önemini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR