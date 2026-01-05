CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2024 yılında 34 KİT’in 168.5 milyar zarar ettiğini hatırlatarak, “102 KİT’ten 53’ü yani yarısından fazlası faiz sarmalına girmiş durumda. 53 KİT 2024 yılında 86 milyar 566 milyon 144 bin lira faiz ödemiş. Ekonomist Cumhurbaşkanı’nın ‘nas ekonomisi’ vatandaşı olduğu kadar KİT’leri de vurdu. KİT’ler artık kendini çeviremez noktaya geldiği için bankalardan yüklü miktarda kredi kullanıyor ve her yıl milyonlarca lira faiz ödüyor. Bu faiz sarmalı KİT’leri zarar ettiriyor. Liyakatsiz kadrolar ne bu ülkeyi ne de kamu kuruluşlarını yönetebiliyor” dedi.

Sayıştay’ın 2024 yılı raporlarına göre; 19 milyar 127 milyon lira ile faiz rekoru Toprak Mahsulleri Ofisi’nde. TMO’yu 13 milyar 621 milyon TL faiz ödemesi ile BOTAŞ takip ederken, en yüksek faiz ödeyen üçüncü kuruluş 10 milyar 954 milyon lira ile TOKİ olurken, Türkiye Şeker Fabrikaları 8 milyar 92 milyon TL faiz ödemesi ile dördüncü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise 6 milyar 738 milyon TL faiz ödemesi ile en yüksek faiz ödeyen beşinci kuruluş oldu.

YARISINDAN FAZLASI FAİZ ÖDÜYOR

Devlete ait KİT sayısı 102 iken, 53 Kamu İktisadi Teşekkülü 2024 yılında 86 milyar 566 milyon 144 bin lira faiz ödedi. Kredi faizlerinin özellikle son 3 yıldır hızla yükselmesi ödemelerini çeviremez noktaya gelen, bankalardan kredi çekmeye itti. Çekilen yüklü miktarlardaki krediler için her yıl milyonlarca lira faiz ödeyen KİT’ler faaliyet gelirlerinin önemli bir kısmını faiz ödemesine kullandı ve zarar etti.

2026 yılında her 5 liralık verginin 1 lirasının faize gideceğini ve vatandaşların cebinden çıkacak para ile 2.7 trilyon faiz ödemesi yapılacağını hatırlatan Mehmet Tahtasız, “İmam ne yaparsa cemaat de onu yapıyor. İktidarın atadığı bürokratlar üretimlerini artırmak, karlılığı sağlamaya çalışmayı sağlamak yerine tıpkı hükümet edenler gibi yüksek faizli krediye yöneliyor ve kamunun kaynaklarını faize aktarıyor. Bu düzen Sayın Erdoğan’ın yarattığı faiz ekonomisinin sonuçlarıdır. Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaları sattıkları yetmezmiş gibi ayakta kalan KİT’leri de faiz sarmalına sokarak batırıyorlar ve sonraki adımda da özelleştirmek istiyorlar” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ