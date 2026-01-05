Çorum’un Osmancık İlçesi Kuz Köyü’nden gelme, emekli öğretmen Ali Uysal'ın babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Halil Ulutabanca ve Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca'nın dedesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın ise kayınpederi olan Hacı Şefik Uysal’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kuz Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Vali Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, İl Özel İdaresi birim müdürleri de katıldı.

Vali Çalgan ve Kaymakam Duman, merhum Hacı Şefik Uysal’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi