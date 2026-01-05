Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

SGK mevzuatına göre belirlenen zam oranları, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Bu yıl için iktidardan herhangi bir refah payı kararı gelmezken, TÜİK tarafından açıklanan oranlara ilave zam yapılmayacak.

Ekonomi yönetiminin talimatı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen zam oranı, en düşük emekli maaşına da aynı şekilde yansıtılacak. Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile ilerleyen günlerde en düşük emekli maaşı 18.938,73 TL'ye yükseltilecek.

Yüzde 11'e ilave enflasyon farkı zammı yapılacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Refah payı verilecek mi?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi.

Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.