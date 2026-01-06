Toplantıda, 2026 döneminde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alınarak kent genelindeki ihtiyaçlar, öncelikli projeler ve halkın beklentileri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, Çorum’un sosyal, ekonomik ve altyapı alanlarında ihtiyaç duyduğu yatırımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

“YENİ DÖNEME GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, kentin ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, yeni döneme güçlü ve planlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Solmaz, halkın beklentilerini önceleyen projelerle Çorum için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR