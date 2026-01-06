Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, besicilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, başvuru süresinin kaçırılmaması konusunda yetiştiricilere uyarıda bulunuldu. Yetkililer, destekleme şartları ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilginin Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi