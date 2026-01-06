İŞKUR tarafından sağlanan destekler kapsamında; engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin girişimcilik projeleri ile engellilerin mesleki eğitim, istihdam ve rehabilitasyonuna yönelik projeler değerlendirilecek. Projeler, kamu kurumları ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından incelendikten sonra kabul edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE DENETİMLİ SERBESTLİK ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar, proje başvurularını 16 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. İl Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Eski hükümlü vatandaşların ise başvurularını 16 Ocak 2026 mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekiyor.

Engellilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ise projelerini aynı tarihe kadar elden ya da posta yoluyla İŞKUR Çorum İl Müdürlüğüne teslim edebilecek.

DESTEK TUTARLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Destek kapsamında engellilere yönelik; tarım ve hayvancılık sektöründe toplam 555 bin TL’ye kadar, diğer sektörlerde ise 735 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Eski hükümlüler için ise; tarım ve hayvancılık sektöründe 440 bin TL, diğer sektörlerde 550 bin TL’ye kadar demirbaş desteği verilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI İNTERNET SİTESİNDEProje detayları, özel şartlar ve başvuru evrakları, www.iskur.gov.tr adresinde yer alan 02 Ocak 2026 tarihli “Duyurular” bölümünde bulunuyor. Başvuru sahiplerinin İŞKUR kaydının bulunması, emekli olmaması, girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olması ve gerekli mesleki belgeleri ibraz etmesi gerekiyor.“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”İŞKUR Çorum İl Müdürü Levent Tuzcu, proje başvuruları hakkında yaptığı açıklamada, gerek vatandaşlara gerekse kurum ve işletmelere proje hazırlık sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, bu desteklerin istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade etti.