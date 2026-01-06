SGK İl Müdür Vekili Mustafa Göncü’den kurumun faaliyetleri hakkında brifing alan Vali Çalgan, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşların huzuru ve refahı için hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Devletimizin sosyal güvenlik alanında sunduğu hizmetler, her zaman vatandaşlarımızın yanında güçlü bir destek olarak yer almaktadır” sözleriyle, kurumun çalışmalarının toplumsal dayanışmayı ve sosyal adaleti güçlendirdiğini dile getirdi.

Vali Çalgan, “Sosyal Güvenlik Kurumu personelimizin fedakâr çalışmaları, vatandaşlarımızın haklarının korunmasına ve sosyal güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK