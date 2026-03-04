Çorum Eczacı Odası ve ÇOKİŞ iş birliğinde yürütülen “FARMAHANE” Eczane Teknisyeni Yetiştirme Programı kapsamında eğitimler aralıksız devam ediyor. Programın 4. hafta eğitimleri önceki gün başladı.

Bu haftaki eğitimler, önceki dönemlerde Oda Yönetim Kurulu’nda Saymanlık ve Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulunmuş olan Ecz. Ali İskender Türkmen tarafından veriliyor.

Mesleki tecrübe ve birikimlerin katılımcılarla paylaşıldığı eğitimlerde, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarına yönelik önemli çalışmalar da yapılıyor.

Eczane teknisyeni adaylarının mesleki bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayı hedefleyen program, planlanan takvim doğrultusunda önümüzdeki haftalarda da devam edecek.