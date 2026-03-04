Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Genel Başkan Mehmet Dinç tarafından 2026 yılı mottosunun “Sen de Yeşilaycısın” olarak açıklandığını hatırlatan Cengil, toplumun her bireyini sağlıklı ve bağımsız bir yaşam için sorumluluk almaya davet ettiklerini söyledi.

Yeşilay’ın 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğunu ve o günden bu yana alkol, sigara, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı olmak üzere 5 türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini anlatan Bedriye Cengil, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir süreç olmadığını, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini, güçlü bir danışmanlık sistemiyle de vatandaşların yanında yer aldıklarını vurguladı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Cengil, “YEDAM aracılığıyla, bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ve ailelerine uzman kadromuzla destek veriyoruz. Danışmak isteyenler 115 YEDAM hattını arayarak bize kolayca ulaşabilir. Bu süreçte amacımız, bireylerin yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını sağlamak ve onları yalnız olmadıklarını hissettirmektir.” dedi.