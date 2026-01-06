Talip Karadeniz, TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasının ilçede yaşanan hayat pahalılığıyla örtüşmediğini belirtti. CHP İlçe Başkanı Karadeniz, “Oğuzlar’da pazara çıkan vatandaş, açıklanan rakamlarla kendi yaşadıkları arasında büyük bir fark görüyor” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında yapılan maaş artışlarını değerlendiren Karadeniz, bu artışların alım gücünü artırmadığını vurguladı. “Verilen zamlar, temel ihtiyaçlara gelen zamlar karşısında kısa sürede etkisini kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Kira zam oranının yüzde 34,88’e ulaşmasının Oğuzlar gibi küçük ilçelerde barınma sorununu ağırlaştırdığını belirten Karadeniz, “Gelir imkânları sınırlı olan ilçelerde kira artışları vatandaşın belini büküyor” diye konuştu.

Talip Karadeniz, artan hayat pahalılığının kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları daha fazla etkilediğine dikkat çekerek, “Kırsalda gelir sabit, gider sürekli artıyor” dedi.

Talip Karadeniz açıklamasını, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Oğuzlar’da emeğin, emeklinin, çiftçinin ve dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçim adaleti sağlanana kadar bu sorunları dile getireceğiz” sözleriyle tamamladı.