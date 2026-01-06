İl Genel Meclisi’nde 2026 yılı Ocak ayı oturumları öncesinde ilk olarak MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP’li İl Genel Meclisi Üyeleri ile biraraya gelerek istişare yaptı. 2025 yılının bir değerlendirmesini yapan Çıplak ve Meclis üyeleri 2026 yılı için ilimiz ve köyler için öncelikli ihtiyaçlarına yönelik işlerin planlanması, uygulanması ve süreç yönetimi konularında kapsamlı istişarelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da partili İl Genel Meclisi üyeleri ile ilk grup toplantısını yaptı. Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’un da hazır bulunduğu toplantı ile ilgili açıklama yapan Alar; “Çorum'umuza daha güçlü hizmet için istişarelerimizi sürdürerek, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz” dedi.

İTTİFAK TOPLANTISI

AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi Grup Toplantıları sonrasında Cumhur İttifakı bileşenleri de Millet Bahçesi’nde İskele Park Cafe’de biraraya geldi.

Cumhur İttifakı çatısı altında yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile iki partinin İl Genel Meclisi encümen üyeleri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi

Toplantıda 2025 yılına ilişkin genel bir değerlendirme yapılırken, 2026 yılı için öncelikli işlerin planlanması, uygulanması ve süreç yönetimine dair kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Yapılan açıklamada, şehir merkezi ve köyler başta olmak üzere Çorum genelinde hemşehrilerin hayatını kolaylaştıracak her adım için kararlılıkla çalışılacağı vurgulandı. Cumhur İttifakı’nın birlik ve uyum içinde hareket ederek hizmet üretmeye devam edeceği ifade edildi.