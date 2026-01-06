“TÜİK var, huzur var” diyen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, bu sayede iktidarın emekli, dul yetim, memur ve memur emeklilerine vereceği maaş artış zammını daha düşük gösterebildiğini kaydetti.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklandığını hatırlatan Nuri Kuşcu yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61; SGK emeklisine yüzde 12,19 zam! Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok!

Biz bu ülkede “Önce İmtiyazlılar” anlayışı yerine, “Önce Millet” anlayışını hakim kılacağız.”

