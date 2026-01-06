KAR GELİYOR

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Çorum başta olmak üzere birçok kentte yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor. Özellikle cuma günü Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

ÇORUM'DA 2 GÜN YAĞMUR, SONRA KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu tahminlerine göre, yarın (çarşamba) ve perşembe günü yağmur, cuma günü ise Çorum'da karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Uzmanlar , 12–17 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olabilecek yeni bir soğuk hava dalgası olasılığının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Çorum'da haftaya sıcaklıklar yeniden -8'lere düşecek. Ayrıca sistemin Akdeniz kıyı şeridi dışında Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacağını belirtti.

ÖĞRENCİLER DE SEVİNEBİLİR

Kar tatillerinde sevinç yaşayan öğrencilerin de sevinebileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şunları dile getirdi: "Kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgası yola çıkmaya hazırlanıyor. Şayet gelirse İstanbul'da bile öğrencileri sevindirecek gelişmeler olabilir.

"GERÇEK KIŞ HENÜZ BAŞLAMADI"

12-16 Ocak arası birinci dalga heyecan verici gelişmeleri yakın takipteyiz. Gerçek kış henüz başlamadı, bol yağışlar yolda... Çok mutlu olacağız inşallah, haydi yolumuz açık olsun.."