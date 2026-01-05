81 ilde eş zamanlı yapılan AK Parti üyelik basın açıklaması Çorum'da da Parti il binasında gerçekleşti.

İl Başkanı Yakup Alar, partisinin 11 milyon 543 bin olan üye sayısının Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çorum’da ise 6 bin 946 yeni üye kaydı yapılarak üye sayısının 93 bin 989’e ulaştığını bildiren Alar, 2024 yılı içerisinde 1076 yeni üye kaydı yapılırken 2025 yılı içerisinde yaklaşık 7 kat daha fazla üye kaydı yapılarak bu sayının 6 bin 946’ya ulaştığını söyledi.

2024 yılında her 100 seçmenin 22’sinin AK Parti üyesi iken 2025 yılı sonu itibariyle her 100 seçmenin 23’ünden fazlasının AK Parti’ye üye olduğunu belirten Alar, “İl ve ilçe teşkilatlarımızın üye sayısındaki artışa katkı sunan saha çalışmaları, ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları, kadın ve gençlik kollarının faaliyetleri ile vatandaşla birebir temas esaslı çalışmalar neticesinde elde edilmiştir. Üye kazanımı yalnızca sayısal değil; gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir anlayışla yürütülmüştür.” dedi.

“AK PARTİ SİYASETİ MİLLETİN GÜNDEMİNDEN KOPARMADAN YÜRÜTÜYOR”

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını savunan Alar, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır.”

"AK PARTİ BÜYÜK BİR AİLEDİR”

AK Parti’nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturduğunu dile getiren Alar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz Büyük Bir Aileyiz” anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay’ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir. Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum.”