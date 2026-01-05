Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, Gazeteci-Yazar Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir’in cenaze töreni için Çorum’a geldi.

Pazar günü, Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan ve Hamiyet Özdemir’in tabutuna omuz veren Sinan Tekin, Cüneyt Özdemir’e taziye dileklerini iletti.

Özdemir Ailesi’nin acısını paylaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin’e, İl Başkanı Şuayb Sarı ve Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Başkanı Selim Cebeci de eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi