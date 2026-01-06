Üniversite mezunu genç işsizliğin, Türkiye’nin en yakıcı sosyal sorunlarından biri hâline geldiğini vurgulayan Ömer Savurgan, “Saadet Partisi iktidarında, üniversite mezunlarının hak ettikleri şekilde iş hayatında yer alabilmeleri ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne ulaşabilmesi için kapsamlı bir ihtiyaç plânlaması yapılacaktır. Üniversitelerde açılacak bölümler ve öğrenci kontenjanları; kısa, orta ve uzun vadeli perspektifle, ülkenin kalkınma hedefleri ve işgücü ihtiyacı gözetilerek belirlenecektir.” diye konuştu.

Saadet Partisi İl Sosyal İşler Başkanı Ömer Savurgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Üniversiteler, varlık nedenleri itibarıyla toplumsal fayda üretmek, kalkınmaya katkı sağlamak, bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi toplumla buluşturmakla yükümlüdür. Ne yazık ki bugün Türkiye’de üniversiteler bu asli işlevlerinden uzaklaştırılmış, siyasi çekişmelerin ve merkezi vesayetin nesnesi hâline getirilmiştir. Üniversiteler üzerindeki siyasi baskı, akademisyenler üzerinde bir tahakküm oluşturmaya çalışmakta; bilimsel özgürlük, eleştirel düşünce ve akademik üretim ciddi biçimde zarar görmektedir.

Son yıllarda yükseköğretim alanında izlenen popülist politikalar, kapasite ve ihtiyaçlar dikkate alınmaksızın ülkenin dört bir yanına üniversite açılmasına yol açmıştır. Bu plansız genişleme, eğitimin niteliğini düşürmüş; üniversite diplomasının toplumsal ve ekonomik değerini zayıflatmıştır. Her yıl binlerce gencimiz bu üniversitelerden mezun olmakta, ancak yeterli istihdam olanakları oluşturulmadığı için işsizler ordusuna katılmaktadır. Bugün üniversite mezunu genç işsizliği, Türkiye’nin en yakıcı sosyal sorunlarından biri hâline gelmiştir.

Saadet Partisi olarak, yükseköğretimi siyasi baskılardan arındırılmış, özgür, nitelikli ve toplumla bütünleşmiş bir yapıya kavuşturmayı temel bir hedef olarak görüyoruz.

Saadet iktidarında üniversiteler, asli görevleri olan eğitim, araştırma, uygulama, bilgi üretme ve yayma faaliyetlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilecekleri özgür bir ortama kavuşacaktır. Üniversitelerde siyasi baskı ve vesayetten uzak, özerk ve demokratik bir idari yapı oluşturulacaktır.

Muhabir: Haber Merkezi

Üniversite yönetimleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık esaslarına göre yeniden yapılandırılacaktır. Akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerin karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır. Üniversiteler, bulundukları ilin ve bölgenin doğal ve beşerî envanterini çıkaran, yerel potansiyeli harekete geçiren projeler üretmeye teşvik edilecek; üniversiteler bulundukları bölgenin kalkınmasında aktif rol üstlenecektir.İş dünyası ile üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirecek mekanizmalar kurulacak, üniversitelerde üretilen bilginin istihdama ve üretime dönüşmesi sağlanacaktır. Teknoparklar daha etkin hâle getirilecek, farklı alanlarda bilgi bankaları oluşturularak bilgi birikiminin yaygınlaşması desteklenecektir.Üniversite mezunlarının mezuniyet sonrasında hak ettikleri şekilde iş hayatında yer alabilmeleri ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne ulaşabilmesi için kapsamlı bir ihtiyaç planlaması yapılacaktır. Üniversitelerde açılacak bölümler ve öğrenci kontenjanları; kısa, orta ve uzun vadeli perspektifle, ülkenin kalkınma hedefleri ve işgücü ihtiyacı gözetilerek belirlenecektir.Bizler inanıyoruz ki, üniversiteler özgür olmadıkça bilim gelişmez; bilim gelişmedikçe de kalkınma mümkün olmaz. Saadet iktidarında üniversiteler, özgürce düşünen, üreten ve topluma yön veren kurumlar hâline gelecektir.”