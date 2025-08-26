Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. 20 Ağustos 2025 tarihinde Osmancık ilçesi Çiflikler Mahallesi’nde, iki ayrı evde adli makamlarca verilen arama kararına istinaden yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında; bir adet AK-47 piyade tüfeği, 858 adet 7,62 mm fişek, 10 adet AK-47 şarjörü, bir adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 128 adet tabanca fişeği, bir adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 21 adet G-3 fişeği ve bir adet 5,56 mm fişek yer aldı. Ayrıca, bir askeri hücum yeleği, iki manevra fişeği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen metalik haç işareti, kama, yatağan kılıç ve 10 adet deri el yazması Kur’an-ı Kerim de ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyetlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Muhabir: RIFAT KARA