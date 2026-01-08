Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek’in oğlu Serkan Ek (33), 16 gün önce Akkent Mahallesi Atletizm Pistinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından tedavi altına alındığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hayatını kaybetti.

Yaşam mücadelesini kaybeden Serkan Ek’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi parti il başkanları, esnaf odaları başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi