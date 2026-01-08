Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, esnafın sorunlarını dile getiren bir videodan dolayı hakkında soruşturma açılan Çorumlu esnaf Murat Kırçı’yı işyerinde ziyaret ederek, yanında olduklarını bildirdi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Murat Kırçı’yı ziyaret eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, esnafın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmasını ve hakkında soruşturma açılmasını yadırgadıklarını ifade ederek, hem siyasi parti olarak, hem de bir hukukçu olarak esnafa gereken desteği vereceklerini ve sahip çıkacaklarını vurguladı.

Dinçer Solmaz, esnafın içinde bulunduğu durumu çok iyi bildiklerini, esnafın çoğu günler siftahsız dükkan kapattığını, ayakta duramaz hale geldiğini, iktidarın bu duruma acilen çare üretmesi gerekirken esnafın üzerine gitmeye devam ettiğini anlatarak, hem bir avukat olarak hukuki destek vereceğini, hem de parti olarak mağdur esnafın yanında yer alacaklarını söyledi.

Murat Kırçı’dan ve bölge esnafından sorunları dinleyen Solmaz, CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini ve hep birlikte yaşanan sorunlara çözüm üreteceklerini bildirerek, tüm esnafa hayırlı ve bol kazançlı günler diledi.

Muhabir: Haber Merkezi