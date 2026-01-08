Eğitim-İş Çorum Şubesi, 2025 yılının eğitim raporunu çıkartarak, çözüm çağrısında bulundu. Raporda; “Çorum eğitiminde alarm zilleri çalıyor: Liyakatsizlik, ihmal ve usulsüzlük geleceğimizi karartıyor!” ifadesi kullanıldı.

Rapor ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi veren Şube Başkanı Tuba Demirel, “Tüm usulsüz geçici görevlendirmeler iptal edilmeli, personel asıl kadrosuna döndürülmelidir.

Yıkılan okulların ve öğretmenevlerinin inşası için somut takvim açıklanmalıdır.

Öğretmenler üzerindeki mobbing ve angarya uygulamalarına son verilmelidir” dedi.

Hazırlanan raporun siyasi partilere ve ilgili kurumlara gönderildiği bilgisi verildi.

Tuba Demirel, raporla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak hazırladığımız "2025 Eğitim Raporu", ilimizdeki eğitim sisteminin sadece fiziksel değil, yönetsel ve ahlaki bir erozyonla karşı karşıya olduğunu somut verilerle ortaya koymaktadır. Anayasa’ya, kanunlara ve yönetmeliklere aykırı uygulamalar, eğitimde fırsat eşitliğini yok etmiş ve çalışma barışını derinden sarsmıştır.

Sahada yaptığımız incelemeler sonucunda tespit ettiğimiz vahim tablo şöyledir:

“AKADEMİK ÇÖKÜŞ: ZİRVEDEN DİBE”

Son 5 yılda 6 Milli Eğitim Müdürü değiştiren Çorum, yönetimsel istikrarsızlığın bedelini ağır ödemiştir. Geçmişte ulusal sınavlarda Türkiye’nin ilk 10 ili arasında yer alan şehrimiz, liyakatsiz yönetim anlayışı nedeniyle 70. sıralara kadar gerilemiştir.

“PARALEL ATAMA VE KAYIRMACILIK DÜZENİ”

İlimizde bir "görevlendirme saltanatı" kurulmuştur. Liyakat ve hizmet puanı hiçe sayılarak; kişiye özel konfor görevlendirmeleri, eşlerin mevzuata aykırı karşılıklı yer değiştirmeleri ve branş dışı usulsüz atamalarla "paralel bir atama sistemi" oluşturulmuştur. Norm fazlası olmayan öğretmenler idari tasarruflarla yerlerinden edilirken, "torpili olanın" istediği yerde çalıştığı bir düzen hakim kılınmıştır.

OKULLARDA HİJYEN VE GÜVENLİK KRİZİ

Okullarımızda temizlik personeli sayısı kritik seviyenin altındadır. İŞKUR programları yetersiz kalmış, hijyen zafiyeti çocuklarımızın sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Güvenlik ihmalleri ise can yakmaktadır. Bir köy okulumuzda bahçe duvarı olmadığı için bir öğrencimizin parmağının kopması, ihmalin ötesinde bir sorumsuzluktur.

ÖĞRETMENE ANGARYA VE DİJİTAL MOBBİNG

Öğretmenlerimiz; mesai saatleri dışında WhatsApp üzerinden talimat yağmuruna tutulmakta, öğle aralarında toplantı dayatmalarıyla dinlenme hakları gasp edilmektedir. Taşımalı eğitimde servis bekleme, yemek dağıtma gibi görev tanımında olmayan "angarya" işler öğretmenlere yüklenmektedir.

FİZİKİ YETERSİZLİK VE BESLENME HAKKI

Mecitözü Doğu Mahallesi’nde yıkılan okul hala yapılmamış, Kargı’da öğretmenevi olmadığı için öğretmenler barınma sorunu yaşamaktadır. Okul kantinlerinde "paralı oyun makineleri" ile öğrenciler kumara özendirilirken, çocuklarımız sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemekten mahrum bırakılmaktadır.

ACİL ÇAĞRIMIZDIR!

Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü göreve davet ediyoruz:

-Tüm usulsüz geçici görevlendirmeler iptal edilmeli, personel asıl kadrosuna döndürülmelidir.

-Okullara acilen kadrolu temizlik ve güvenlik personeli atanmalıdır.

-Yıkılan okulların ve öğretmenevlerinin inşası için somut takvim açıklanmalıdır.

-Öğretmenler üzerindeki mobbing ve angarya uygulamalarına son verilmelidir.

Bizler, Çorum’un çocuklarının hak ettiği nitelikli eğitime kavuşması için çözümün her aşamasında sorumluluk almaya hazırız. Hukuka dönülene ve liyakat sağlanana kadar mücadelemiz sürecektir.”

