Milyonlarca insan, apartman aidatları konusunda zorluk yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin kanun değişikliği çalışmasında sona geldi. Edinilen bilgilere göre, fahiş site aidatları ve usulsüz site yönetimi şirketi yapılanmalarına karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda ‘634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli değişiklikler ile ‘Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı’ hazırlandı.

KEYFİ ZAM YAPILMAYACAK

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu. Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Kat maliklerinin çoğunluğunun site yönetimlerinin ilk toplantılarına iştirak etmemeleri ikinci toplantıda ise katılanların çoğunluğu ile karar alınması ve alınan kararlara maliklerce itirazda bulunulmaması, bazı site yöneticilerin bu durumu istismar ederek fahiş aidat tutarları belirlemelerine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49)

Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Bu durumda son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yöneticilerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekildeki harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilerek site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Yine 634 Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklik ile toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk koşulu 3’te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.

BAKANLIK HER YIL DENETLEYECEK

Şirketler ve sundukları hizmetler bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘denetçiler’ tarafından ‘yılda en az bir kez’ denetlenecek. Vatandaşlar periyodik denetimlerin dışında da bireysel olarak konu bazlı denetim talebinde bulunabilecek. Bu talepler incelenip gerekli durumlarda bağımsız denetim de yapılabilecek. İşini doğru yapmayan şirketlere idari ve mali müeyyide de uygulanacak. Bu süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesi için bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup uygulamaya alınacak. Böylece fiziki denetimin yanında 7/24 kontroller sağlanacak.